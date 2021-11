Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am Freitag den 26.11.2021 gegen 09:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Schultheiß-Kollei-Straße einen 36-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, was sich durch einen Drogenschnelltest bestätigte. Der Fahrer dürfte nach aktuellem Ermittlungsstand unter dem Einfluss von Opiaten gestanden haben (Heroin / Morphium). Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell