POL-PIBIN: Sachbeschädigung an PKW

Bingen (ots)

Am Freitag 19.11.2021 gegen 18:00 Uhr parkt der Geschädigte seinen PKW auf den Parkplatz gegenüber der Volkshochschule in der Stefan-George-Straße in 55411 Bingen. Als er am Montag den 22.11.2021 gegen 17:00 Uhr zu seinem PKW kam, konnte er mehrere Beschädigungen feststellen.

Wenn Sie Beobachtungen in der Sache gemacht haben, melden Sie bei der Polizeiinspektion Bingen.

