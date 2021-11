Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt ohne Fahrerlaubnis sowie unter BTM-Einfluss

Gensingen (ots)

Am 19.11.2021 gegen 21:55 Uhr kontrollierten Beamten der PI Bingen in der Kreuznacher Straße in Gensingen ein Kleinkraftrad. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrer des Kleinkraftrads nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich darüber hinaus Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was der Fahrer schließlich auch einräumte und durch ein Drogenschnelltest bestätigt wurde. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell