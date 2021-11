Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kontrolltag gewerblicher Güterverkehr der PI Bingen

Bingen (ots)

Am 15.11.2021 wurden im Zeitraum von 12:00 - 18:00 Uhr schwerpunktmäßig Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs im Industriegebiet in Grolsheim durchgeführt. Bei der Überprüfung eines Kleintransporters konnten drei Personen festgestellt werden, welche sich ohne gültige Visa in der Bundesrepublik aufhielten und illegal einer Erwerbstätigkeit nachgingen. Alle Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt und entsprechende Strafanzeigen gegen das Aufenthaltsgesetz eröffnet. Eine weitere Person wurde vor Ort an die zuständige Ausländerbehörde übergeben, da sich auch hier der Verdacht der illegalen Einreise sowie des illegalen Aufenthalts erhärtete. Zudem konnten Verstöße gegen die Sozialvorschriften, Geschwindigkeitsverstöße und ein Verstoß wegen des Transports von Gefahrgut geahndet werden. Einer weiteren Person musste vor Ort die Weiterfahrt untersagt werden, da diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

