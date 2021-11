Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Tageseinbruchdiebstahl II

Bingen (ots)

Badenheim, 10.11., Bahnhofstraße, 15:20 Uhr. Am 10.11.2021, 15.20 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten, in eine Tierarztpraxis einzubrechen. Hinweise bitte an die Polizei.

