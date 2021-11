Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Versuchter Einbruch

Bingen (ots)

Münster-Sarmsheim, Talstraße, 08.11.-09.11., 12:00 Uhr. Unbekannte hebelten an Rahmen und Glasfüllung eines Schlafzimmerfensters, so dass ein Spannungsbruch der Scheibe entstand. Es blieb beim Versuch, in das Haus einzudringen. Die Polizei bittet nun um Zeugen-Mithilfe aus der Bevölkerung.

