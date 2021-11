Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am 31.10.2021 gegen 18:30 Uhr wurde ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Mainzer Straße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich einer drogenbedingten Beeinflussung. Dem Fahrer, der bereits wegen eines gleichgelagerten Delikts auffällig wurde, wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell