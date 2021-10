Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zwei Unfälle in Folge unter Alkoholeinwirkung

Münster-Sarmsheim (ots)

Am späten Samstagabend gegen 22:15 Uhr wurden Anwohner in der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim auf einen lauten Knall aufmerksam. Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass ein Fahrzeug beim Rückwärtsfahren ein anderes Auto beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Kurze Zeit später verunfallte das gleiche Fahrzeug in Langenlonsheim an der B48 am Ortsausgang, in dem der Fahrer gegen den Mast einer Ampelanlage prallte. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige Fahrer und "Führerschein-Neuling" erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

