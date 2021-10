Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 7-jährigen Jungen; Zeugen gesucht!

Waldalgesheim (ots)

Am Freitag in der Zeit von 15:00h bis 17:00h kam es in der Provinzialstraße in Waldalgesheim, in Höhe des Cafés Dhein, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriger Junge von einem weißen PKW leicht erfasst wurde. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Bürgersteig, als besagter PKW rückwärts vom Parkplatz des Cafés auf die Provinzialstraße ausparken wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen. Dieser stürzte, blieb aber glücklicherweise unverletzt, jedoch entstand an seinem Fahrrad Sachschaden. Die verantwortliche Fahrzeugführerin stieg zwar kurz aus und erkundigte sich nach dem Jungen, verblieb im Anschluss jedoch nicht an der Unfallstelle. Von der Frau und ihrem PKW sind keine weiteren Details bekannt. Mögliche Zeugen mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Bingen melden, Tel. 06721-905100.

