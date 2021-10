Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen am Rhein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Streife der Polizeiinspektion Bingen in der Stefan-George-Straße auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich umdrehte und flüchtete. Der Radfahrer konnte kurze Zeit später in der Saarlandstraße erneut gesichtet und schließlich auch angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich führte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell