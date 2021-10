Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht.

Bingen (ots)

Am Samstag, den 16.10.2021, gegen 19.45 Uhr beobachteten Zeugen einen PKW der in Bingen-Büdesheim mit seinem PKW eine Leitbarke beschädigte. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall auf der B9 in Richtung Bacharach. Das Kennzeichen des Flüchtigen ist bekannt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell