Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Münster-Sarmsheim (ots)

Im Zeitraum vom 06.10.2021 18:00 Uhr bis zum 08.10.2021 15:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf Höhe der Rheinstraße 171 in Münster-Sarmsheim. In dieser Zeit streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den am Straßenrand in einer Parkbucht abgestellten PKW des Geschädigten (BMW 1er mit MZ-Kennzeichen). Hierbei wurde der linke Außenspiegel am geparkten Fahrzeug beschädigt. Die Polizei Bingen bittet um Zeugenhinweise unter der 06721/9050.

