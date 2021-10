Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schockanruf: Aufmerksamer Bankangestellter verhindert Vermögensschaden

Bingen (ots)

Bingen, 05.10., 14:30-17:30 Uhr. Eine Anruferin meldete den Anruf des Bankmitarbeiters ihrer 82-jährigen Mutter. Diese sei am Morgen in der Filiale erschienen und wollte 60.000 EUR Bargeld abheben. Offensichtlich war sie zuvor von Betrügern angerufen worden. Der wachsame Angestellte verweigerte die Auszahlung und schickte die Frau nach Hause. Eine Streife fuhr direkt zur Wohnanschrift der Mutter, welche immer noch mit den Tätern in Verhandlungen stand. Sie hatte sich just beim Nachbarn eine hohe Geldsumme geliehen. Die Täter brachen schnell das Gespräch ab.

