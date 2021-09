Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Räuberischer Diebstahl

Bingen - Bingerbrück (ots)

Die beiden späteren Opfer (beide 21 Jahre alt, männlich und weiblich) lernten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bingerbrück in der Nähe des Bahnhofs zwei gleichaltrige, junge Männer kennen. Diese nutzten zu einem späteren Zeitpunkt, gegen 03:00 Uhr, die Gelegenheit, die Taschen der Beiden zu entwenden und damit davon zu laufen. Der junge Mann verfolgte die Täter zu Fuß und konnte sie auch einholen. Während er versuchte, die Taschen wiederzuerlangen, prügelten ihn die beiden Männer zu Boden. Dort schlugen und traten sie ihm mehrfach gegen Kopf und Bauch. Er erlitt dadurch zahlreiche Prellungen. Die Täter ließen schließlich von ihm ab und konnten flüchten. Die Wertgegenstände aus den Taschen, darunter Bargeld und Handy wurden entwendet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen in der Nacht ergebnislos. Die beiden Opfer konnten die Täter wie folgt beschreiben: beide Anfang 20 Jahre alt, 1. Täter ca. 1,89 m groß, bekleidet mit weißem Jogginganzug, dunkle, an den Seiten kurzrasierte Haare. 2. Täter trug einen schwarzen Jogginganzug. Dem äußeren Anschein nach könnten Beide einen Migrationshintergrund besitzen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen zu melden.

