POL-PIBIN: Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Bingen, 16.09., Freidhof, 20:10 Uhr. Eine 30-Jährige befand sich in Begleitung eines flüchtigen Bekannten und konsumierte am Freidhof diverse alkoholische Getränke. Plötzlich näherten sich etwa 6 männliche Jugendliche, welche ihr unvermittelt und ohne erkennbaren Grund Pfefferspray ins Gesicht sprühten. Die Frau schrie vor Schmerzen auf, die Täter flüchteten fußläufig in Richtung Bingerbrück. Der Begleiter verständigte einen Rettungsdienst, der die Geschädigte in ein Krankenhaus brachte. Sie beschrieb die Täter mit schwarzem Haar und dunklem Teint. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen.

