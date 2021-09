Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Durch eine Streife der PI Bingen wurde am 11.09.2021 um 01:35 Uhr ein 56-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads in der Stefan-George-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein daraufhin veranlasster gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84%o. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR, sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.

