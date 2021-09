Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kennzeichendiebstahl und Kennzeichenmißbrauch

Bingen (ots)

Am Freitag, den 03.09.2021 gegen 09.27 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bingen in 55411 Bingen am Rhein am Dromersheimer Sportplatz fest, dass an einem Motorrad ein amtliches Kennzeichen provisorisch angebracht. Bei näherer Inaugenscheinnahme und Überprüfung des Krades und Kennzeichen, konnte die Streife schließlich feststellen, dass das Kennzeichen von einem Anhänger gestohlen und an das Motorrad angebracht wurde. Der Täter konnte namentlich ermittelt werden. Er wurde ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell