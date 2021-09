Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Gensigen, 02.09., L400, 05:20 Uhr. Ein 41-Jähriger fuhr auf seinem beleuchteten Fahrrad am frühen Morgen die L242 in Richtung Ockenheim. In Höhe Gensingen fuhr plötzlich ein heller Mittelklassewagen von einer Auffahrt rechts an, schnitt den Fahrradfahrer und fuhr dicht vor ihn. In der Folge zwang er den Radfahrer zum Bremsen und Ausweichen, so dass dieser letztlich stürzte. Der Mann erlitt leichte Schürfwunden und Sachschäden. Der Autofahrer fuhr ohne eine Reaktion einfach weiter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise!

