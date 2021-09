Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots)

Bingen, 01.09., Mainzer Straße, 15:25 Uhr. Im Rahmen einer Sachbeschädigung am Bahnhof in Gaulsheim (Beschädigung eines Fahrkartenschalters und dessen Unterstand) trafen die Beamten am Binger Bahnhof auf einen 19-Jährigen, auf den eine Zeugenbeschreibung zutraf. Bei der Personenkontrolle fand sich ein halber Joint. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Jugendlichen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell