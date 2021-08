Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an PKW

Bingen (ots)

Am Freitag den 27.08.2021 zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr kommt es in 55424 Münster-Sarmsheim, Waldstraße 4 auf dem dortigen Parkplatz des Friedhofes zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hierbei entsteht ein Sachschaden von ca. 1000EUR.

Sachdienliche Beobachtungen bzw. Infos an die Polizeiinspektion Bingen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell