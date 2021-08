Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bingen (ots)

Zeugen gesucht:

Der PKW der Marke Toyota, Typ Yaris, Farbe blau wurde am Mittwoch, den 11.08.2021 gegen 12.30 Uhr in der Dreikönigsstraße gegenüber dem Heiligenhäuschen abgestellt. Am Freitag, den 13.08.2021 gegen 15.45 Uhr wurde festgestellt, dass das Fahrzeug komplett rundherum zerkratzt worden ist. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass spielende Kinder mit spitzen Steinen den Lack zerkratzt haben. Es ist ein Schaden von ca. 10000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell