Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots)

Bingen, 12.08., Pommernstraße, 17:15 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die Beamten auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der in die Straße `Am Graben` einfuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und hielten den 62-jährigen Fahrer an. Dieser konnte keinerlei Ausweisdokumente vorlegen und erklärte, sein Roller sei auf 25 km/h gedrosselt. Die Polizisten konnten jedoch keinen Drosselschieber ausfindig machen und hatten auch eine höhere Geschwindigkeit festgestellt. Somit bestand der Sachverhalt des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Anhörung räumte der Fahrer sein Vergehen ein; ihm wurde eine Weiterfahrt untersagt.

