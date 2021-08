Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots)

Bingen, 10.08., Vorstadt, 17:53 Uhr. Ein Anrufer teilte lautstarke Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen mit. Vor Ort gab der 41-Jährige Geschädigte an, dass der Bekannte vorbeigekommen sei, um Schulden einzutreiben. Hierbei habe er seine Eingangstür aus den Angeln getreten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme fiel ein deutlicher Marihuana-Geruch in der Wohnung auf. Der zuvor Geschädigte räumte ein, am selben Tag Drogen konsumiert zu haben und gab seine Drogenutensilien heraus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell