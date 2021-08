Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht -

Bingen (ots)

Am Donnerstag, den 05.08.2021 gegen 16.00 Uhr kam es in Bingen im Bachweg, Höhe Anwesen Nr. 2 zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach soll ein PKW-Fahrer einen VW Bus beim Vorbeifahren gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. An der Unfallstelle herrschte zu diesem Zeitpunkt eine Engstelle durch den genannten Transporter und einem Paketzusteller-Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter 06721-9050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell