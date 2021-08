Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß Kraftfahrsteuergesetz

Sprendlingen, Michel-Mort-Straße (ots)

04.08.2021, 17:00 Uhr

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde ein mit einer Person besetztes Fahrzeug mit italienischem Kennzeichen in der Michel-Mort-Straße in Sprendlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der 40-jährige Fahrzeugführer, und zugleich auch Halter, seit dem 12.04.2021 in Deutschland wohnhaft ist. Die KFZ-Steuer wurde bislang nicht entrichtet; ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

