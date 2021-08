Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Finder stellt Rucksack vor Haustür ab

Bingen, Mainzer Straße (ots)

03.08.2021, 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr

Ein Ehepaar befand sich in einer Arztpraxis, welche in einem Mehrfamilienhaus mit Privatwohnungen befindlich ist. Aufgrund der Pandemie durfte zunächst nur die Frau die Praxis betreten, der Ehemann musste im Treppenhaus warten. Als auch er in die Praxis gerufen wurde, vergaß er hierbei den mitgeführten Rucksack im Treppenhaus. Nachdem er dies zirka 1 Stunde später bemerkte, war der Rucksack nicht mehr auffindbar. Eine Nachfrage in der Praxis und bei den Wohnungsinhabern verlief negativ. Gegen 18.00 Uhr meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei und gab an, dass ein netter Finder den Rucksack samt Inhalt bis zur Haustür in Gau-Algesheim gebracht hatte.

