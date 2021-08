Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kennzeichendiebstahl - Bahnhof Gensingen

Bingen (ots)

Am 02.08.2021 gegen 06:00 Uhr parkt die Geschädigte ihren PKW, der Marke Hyundai, Farbe grau auf dem Parkplatz unmittelbar vor dem Bahnhof in 55457 Gensingen. Als sie am 02.08.2021 gegen 17:45 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrt, sind sowohl das hintere als auch das vordere Kennzeichen entwendet worden. Hinweise und Beobachtungen in der Sache bitte an die Polizeiinspektion Bingen melden.

