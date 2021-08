Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallverursacher flüchtete

Bingen, Hitchinstraße, Hessenhaus (ots)

30.07.2021, 16.30 Uhr bis 21.34 Uhr

Am 30.07.2021, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 21.34 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen auf dem Parkplatz Hessenhaus abgestellten Daimler Benz mit AZ-Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell