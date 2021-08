Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Motorradfahrerin gestürzt

Gemarkung Trechtingshausen (ots)

01.08.2021, 10.55 Uhr

Eine 20 jährige befuhr mit ihrem Krad die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Trechtingshausen. In Höhe des Parkplatzes der Burg Rheinstein hatte sich durch abbiegende Fahrzeuge ein Rückstau gebildet. Dies erkannte die Kradfahrerin zu spät. Sie tätigte eine Vollbremsung und stürzte. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde in eine Krankenhaus eingeliefert.

