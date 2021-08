Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Umfallflucht

Gensingen, Am Kieselberg (ots)

01.08.2021, 10.05 Uhr bis 10.15 Uhr

Ein PKW-Fahrer parkte seinen VW Passat mit BIN-Kennzeichen auf dem Parkplatz des Globus-Getränkemarktes, um in der nahegelegenen Bäckerei einzukaufen. Neben seinem Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt ein Opel Corsa geparkt. Bei Rückkehr fanden sich am VW frische Unfallspuren. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ob der Corsa im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stand, ist bis dato nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell