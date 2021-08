Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Bingen (ots)

Am Sonntag, den 01.08.2021, gegen 06.00 Uhr stieß eine 25 jährige mit ihrem PKW in Nieder-Heimbach in der Rheinstraße gegen eine Hauswand. Der PKW wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Da es aus dem Motorraum qualmte und die Fahrerin verletzt wurde war auch die Feuerwehr und ein Rettungswagen im Einsatz. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ursache des Verkehrsunfalls war Übermüdung und übermäßiger Alkoholkonsum, weshalb der Fahrerin eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell