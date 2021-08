Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verfolgungsfahrt und Widerstand

Bingen (ots)

Am Samstag, den 31.07.2021 um 20.16 Uhr entzog sich ein 16 jähriger Rollerfahrer aus Bingen einer Verkehrskontrolle in Münster-Sarmsheim. Unter Missachtung einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage und weiteren Verkehrsverstößen konnte er letztlich in Langenlonsheim angehalten werden. Bei der Kontrolle wehrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und trat einer Polizeibeamtin gegen das Knie. Diese wurde verletzt und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Fortwährend beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten/innen. Der 16 jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er außerdem unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

