Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Bingen-Büdesheim, Gewerbepark (ots)

28.07.2021, 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr

Am 28.07.2021, in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr, parkte eine 60 jährige Fahrerin Ihren VW Käfer mit MZ-Kennzeichen auf dem Aldi Parkplatz. Nach dem Einkauf stellte sie einen zirka 45 cm langen Kratzer am hinteren Kotflügel fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell