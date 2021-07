Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gemarkung Bingen-Sponsheim (ots)

28.07.2021, 02.15 Uhr

In der Gemarkung Bingen-Sponsheim hielten die Beamten ein Mofa an, welches ihnen zuvor auf dem Radweg, parallel zur L 400, entgegen kam. Aufgrund der Geschwindigkeit, die im Streifenwagen beim Nachfahren angezeigt wurde, ergab sich der Verdacht der Manipulation am Roller. Im Rahmen einer Überprüfungsfahrt wurde eine Geschwindigkeit von 55 km/h erreicht. Nach bisherigen Ermittlungen war der 40 jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

