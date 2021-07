Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht auf Globus Baumarkt Parkplatz- Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Am Montag den 26.07.2021 von 12:50 Uhr bis 14:45 Uhr parkt die Geschädigte mit ihrem PKW, in Queraufstellung, mit der Fahrzeugfront zur Fahrbahn, auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Gensingen. Nachdem sie nach Erledigung ihrer Einkäufe zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, stellt sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür fest. Augenscheinlich stammt der Schaden von einer anderen Fahrzeugtür. Es können weiße Lackanhaftungen festgestellt werden.

Es sind keine Täterhinweise vorhanden.

Gibt es Zeugen die im oben genannten Zeitraum ebenfalls beim Globus Baumarkt einkaufen waren und entsprechende Beobachtungen im Hinblick auf eine Unfallflucht machen können?

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell