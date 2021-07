Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit verletzter Person

Gemarkung Weiler, L 214 (ots)

21.07.2021, 14.14 Uhr Eine 28-jährige befuhr mit ihrem PKW die L 214 aus Richtung Weiler kommend in Fahrtrichtung Waldalgesheim. Die Fahrerin verlangsamte ihr Fahrzeug, setzte den Fahrtrichtungsanzeige, um in einen Feldweg abzubiegen. Ein nachfolgender PKW setzte zum Überholen an; es kam zum Zusammenstoß. Die 28-jähige klagte über Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell