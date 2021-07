Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl von Ladekabel

Niederheimbach, Heimbachtal (ots)

21.07.2021, 01.43 Uhr Am 21.07.2021, 01.43 Uhr, fiel am Anwesen Heimbachtal 60 eine männliche Person auf, die sich an einem Motorrad zu schaffen machte. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass unbekannter Täter das Ladekabel entwendete. Eine genaue Personenbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/9050.

