Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung

Bingen-Dietesheim, Bachweg (ots)

21.07.2021, 13.30 Uhr Am 21.07.2021, 13.30 Uhr, kam es zu einem Körperverletzungsdelikt in Bingen-Dietersheim. Ein 51 jähriger war demnach beruflich im Bachweg unterwegs, als er von einer unbekannten Person angesprochen wurde. Die Person schien verärgert, weil sie glaubte, gefilmt worden zu sein. Der 51 reagierte nicht und wurde dann von der bisher unbekannten Person ins Gesicht geschlagen, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, zirka 185 cm groß, trug weißes T-Shirt und eine dunkle, lange Hose. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/9050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell