Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Tageswohnungseinbruch

Weiler, Stromberger Straße (ots)

19.07.2021, 08.15 Uhr bis 13.00 Uhr Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümerin und stiegen durch die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. In unmittelbarer Tatortnähe bemerkte ein Zeuge eine Person, die er auch ansprach. Diese Person antwortete auf Englisch und verließ die Örtlichkeit über eine hinter dem Tatort verlaufende Straße. Nicht auszuschließen, dass sich eine zweite Person zu diesem Zeitpunkt im Objekt befand und gewarnt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell