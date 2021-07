Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheit im Verkehr, Widerstand, Beamtenbeleidigung

Bingen (ots)

Bingen, 18.07., Stromberger Straße, 23:00 Uhr. Bei einer Streifenfahrt in Richtung Bingerbrück fiel der Streife kurz vor Ortseingang ein unsicher fahrender Citroen-Fahrer auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte man bei dem 46-jährigen Fahrer deutlichen Atemalkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,42 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen BTM-Konsum, was der Fahrer auch einräumte. Der fahrtüchtigen Beifahrerin wurde der Fahrzeugschlüssel übergeben. Der Beschuldigte, der auf die Dienststelle gebracht wurde, legte ein zunehmend auffälliges, aggressives Verhalten an den Tag. Nachdem er Gewalt androhte, legten die Beamten ihm Handfesseln an. Er beleidigte und bedrohte die Beamten fortwährend. Nach der Blutprobe weigerte er sich, die Dienststelle zu verlassen und musste unter Zwangsanwendung vor die Dienststelle verbracht werden. Hierbei trat er schlussendlich einen Beamten ins Gesicht, so dass dieser verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell