Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Waldalgesheim (ots)

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr beschädigte ein VW Golf beim Wenden in der Rümmelsheimer Straße in Waldalgesheim eine Gartenmauer. Nachdem sich der Fahrer den Schaden anschaute, wollte dieser den Unfallort verlassen, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall und verhinderte, dass sich der Mann entfernte. Hierbei stellte sich heraus, dass der 69-Jährige offensichtlich dem Alkohol zugesprochen hatte und nicht mehr sicher auf den Beinen stand. Ihm wurde schließlich eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell