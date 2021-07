Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl einer Metalltür

Bingen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 24.06.2021, 16:20 Uhr, wurde in mitten der Fußgängerzone in Höhe des Bekleidungsgeschäftes NewCity Fashion eine metallene Tür abmontiert und entwendet. Zum Abtransport dieser Tür wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug, eventuell mit Anhänger, benutzt. Es werden Zeugen gesucht, denen möglicherweise Personen beim Abmontieren der Tür aufgefallen sind bzw. Beobachtungen hinsichtlich eines auffälligen Fahrzeugs gemacht haben.

