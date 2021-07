Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen (ots)

Bingen, 13.07., Keppsmühlenweg, 08:00 Uhr. Eine 82-Jährige stellte an ihrer Mercedes C-Klasse, den sie unter einem Carport abgestellt hatte, tiefe Kratzer fest. Um den Tatzeitpunkt herum kam es zu diversen Sachbeschädigungen an mehreren PKW. Am BMW 7 eines 34-Jährigen kam es ebenfalls zu einer ähnlichen Sachbeschädigung. Der Gesamtschaden beider Autos beläuft sich auf etwa 6.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell