Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Bingen (ots)

Gensingen, 12.07., Am Kieselberg, 15:39 Uhr. Ein Mitteiler meldete Bettler auf dem Globus Gelände in Gensingen. Die Beamten konnten die Bettler nicht ausfindig machen, trafen aber drei Männer an, die bereits seit längerer Zeit dem Alkohol zugesprochen hatten. Da allen Personen ein geparktes Fahrzeug zugehörig war, wurden Alkoholtests durchgeführt. Von allen Personen wurden daraufhin die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

