Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, Gaustraße (ots)

Am frühen Sonntagmorgen den 11.07.2021 um 02:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Gaustraße den Fahrer eines Motorollers (Kleinkraftrad). Hierbei stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, da ihm diese in der Vergangenheit behördlich versagt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell