Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen, Am Langenstein (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel der Streife der PI Bingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag am 11.07.21 um 00:25 Uhr ein PKW auf, der in der Straße "Am Langenstein" stark beschleunigend anfuhr. In der nachfolgenden Kontrolle gab der 22-jährige Fahrer an, dass er Probleme mit der Kupplung seines Fahrzeugs habe. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum des Fahrers. Der Verdacht bestätigte sich durch einen Drogenschnelltest, welcher positiv auf die Wirkstoffgruppe "THC" reagierte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell