Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht- Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Die Geschädigte befuhr am 09.07.2021 gegen 21:15 Uhr mit ihrem PKW den äußeren Fahrstreifen des zweispurigen Dromersheimer Kreisels von der Dromersheimer Chaussee kommend, um dann in Richtung Mainz zu fahren. Der Unfallverursacher befuhr die L 414 aus Richtung Bingerbrück/ Koblenz kommend und fuhr unter Missachtung des Vorrangs der Geschädigten (Z. 205) in den Kreisel ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seinen Pkw zurück, fuhr an der bereits stehenden Geschädigten vorbei, zeigte ihr den "Vogel" und setzte seine Fahrt in Richtung Mainz fort. Das Kennzeichen des Unfallverursachers konnte von der Geschädigten nicht abgelesen werden.

Zeugen können sich bei unten stehender Polizeiinspektion melden.

