Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug II

Bingen (ots)

Der Fahrzeugnutzer- und Halter stellte seinen schwarzen BMW 5er am 07.07.21 gegen 19:00 Uhr in der Esperantostraße in Bingen ab. Als er am 09.07.21 gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er mutwillig zugefügte Kratzer in der Motorhaube, der Fahrertür, sowie der Fondtür links feststellen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bingen zu melden.

