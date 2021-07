Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bingen (ots)

In der Nacht vom 08.07.21 auf den 09.07.21 kam es in der Burgstraße in Bingen zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten BMW 1er mit auffällig blauer Lackierung. Dem Fahrzeug wurde ein tiefer Kratzer in der Beifahrertür zugefügt. Täterhinweise werden an die Polizei Bingen erbeten.

