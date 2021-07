Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrskontrolle: Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots)

Um 14:50 Uhr befuhr ein 25-Jähriger den linken Radweg entlang der Saarlandstraße in Richtung Zentrum mit seinem E-Roller. Die Streife stellte das Fehlen des Versicherungskennzeichens fest und kontrollierte den jungen Mann. Er gab an, gerade auf dem Weg in die Werkstatt zu sein, er habe gar nicht gewusst, dass er ein Kennzeichen brauche. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt

